Danielle van Mierlo uit de running door gebroken rug

"Het gaat opvallen en er zijn vragen waarom ik zo weinig te paard te zien ben, dus update. Helaas heb ik iets in mijn rug gebroken en tussenribspieren gekneusd, het herstel gaat op en af en daarom weer ruiter te voet", schrijft Danielle van Mierlo op haar Instagram-account. "Maar ik ben snel weer aan het rijden hoor, daar gaan we voor."

November vorig jaar is de Grand Prix-amazone bevallen van haar tweede kindje, dochter Olivia. De periode voor de bevalling was de amazone vanwege de zwangerschap, verbouwing en meerdere verhuizingen ook al een aantal maanden niet in het zadel te zien.

Wedstrijdpauze

Eerder was Van Mierlo ook al een aantal jaar niet in de wedstrijdring te zien. De wedstrijdpauze begon met de zwangerschap van haar zoontje in 2019. Toen ze na zijn geboorte het rijden weer wilde gaan oppakken, brak ze haar kuitbeen bij het laden van een paard. Daarna overleed haar Grand Prix-paard Dayano (v. Jazz) plotseling aan een hartstilstand.

Nu ze eindelijk hoopte het rijden weer echt op te gaan pakken, liep dat toch even anders. Op Instagram bedankt ze iedereen die voor haar klaar staat.

Bron: Horses.nl/ Instagram