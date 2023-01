Dinja van Liere: ‘Hermès is een hoogbegaafde clown’

"Hij is knap, maar het is vooral een clown. Hij is echt heel grappig. Dat vindt 'ie ook van zichzelf. Hij vindt het heel erg leuk om kattenkwaad uit te halen en lol te maken. Dat typeert hem echt. Hij is anders dan andere paarden. Echt een persoonlijkheid", vertelt Dinja van Liere in een interview met de NOS na haar dubbele zege met Hermès (v. Easy Game) op Jumping Amsterdam.

Slim is Hermès ook, heeft Van Liere gemerkt. Hoogbegaafd wellicht zelfs. “Hij is vreselijk slim. Ik moet goed bij de les blijven om hem de baas te kunnen. Samen met mijn trainster Rieky Young moet ik altijd weer nieuwe dingen verzinnen, want hij is snel op dingen uitgekeken. Hij vindt snel dingen saai, omdat ‘ie het dan al snapt.”

Op elkaar ingespeeld

Van Liere rijdt Hermès vanaf zijn derde en geeft volmondig toe van de hengst te houden. “Ja, heel erg. Tuurlijk. Ik ken hem al zo lang. Ik ken ‘m door en door en we zijn zo op elkaar ingespeeld. Ja, tuurlijk hou ik heel erg veel van Hermès.”

Wederzijdse liefde

En de liefde is wederzijds. “Ja, dat denk ik wel. Hij vindt veel mensen leuk, maar heeft wel heel erg goed in de gaten met wie hij te maken heeft. Als er nieuwe mensen komen, gaat hij altijd nog iets meer uitproberen, nog ietsje meer grappen uithalen. Maar hij weet heel erg goed wie ik ben. Als ‘ie op mij staat te wachten, kijkt hij echt naar mij en weet: o ja, mijn vrouwtje is er weer.”

Over één kam

Hèrmes geniet net zo zeer van de dressuur als de amazone, die weerspreekt dat paarden helemaal geen boodschap hebben aan hun sport. “Dat zeggen vooral mensen die geen verstand van paarden hebben, denk ik. De paarden worden allemaal over één kam geschoren. Tuurlijk zijn er paarden die liever in de wei staan en die helemaal geen zin hebben om dressuurproefjes te doen. Zeker, die staan dan ook in de wei. En met die paarden oefenen we dus ook niet.”

Iedere dag enthousiast

Hermès is echter uit een heel ander hout gesneden. “Ik denk dat Hermès er heel erg verdrietig van wordt als hij nooit meer de ring in mag en nooit meer mag werken. Hij vindt het juist heel erg leuk om dit samen met mij te doen. Dat merk ik aan hem, omdat hij iedere dag weer enthousiast is als ik erop ga zitten.”

Nog niet terug naar huis

Af en toe last Van Liere een rustige training in. “Als ik dan klaar ben met rijden en de baan uit wil, gaat hij gewoon voor de uitgang stilstaan. Zo van: hallo, we zijn nog helemaal niet klaar, ik wil nog niet terug naar huis, ik wil nog even verder. Aan dat soort dingetjes merk je wel dat hij het heel erg leuk vindt.”

