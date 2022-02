Esmee van Gijtenbeek gaat nieuwe uitdaging aan in buitenland

Grand Prix-amazone Esmee van Gijtenbeek gaat een nieuwe uitdaging aan. De amazone verhuist samen met haar moeder Lizbeth de Jager, broertje Laurens en vriend Martijn naar Spanje. De verhuizing staat gepland voor volgende maand en de paarden gaan mee.

“Eindelijk mag het hoge woord eruit. Wij zijn eigenaren geworden van een fantastisch en sfeervol landgoed in Spanje. Hier zijn we al een hele poos mee bezig ‘achter de schermen’ en ontzettend leuk en trots dat dit ons gegund is. Een groot avontuur waar we enorm naar uit kijken en veel zin in hebben”, aldus Esmee van Gijtenbeek op social media.

Meer rust en vrijheid

Op de nieuwe stek in Spanje hebben Van Gijtenbeek en haar familie de beschikking over acht hectare grond waar de paarden aan huis kunnen staan. “Op naar meer rust en vrijheid en ik kijk enorm uit naar wat de toekomst zal brengen.”

Bron: Horses.nl/FB