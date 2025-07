Fabergé van Beatriz Ferrer-Salat overleden

Tooen Beatriz Ferrer-Salat op CHIO Aken te horen dat het niet zo goed ging met Fabergé (Falkland x Akzent I), keerde ze huiswaarts. Daags daarna is de Hannoveraan op 29-jarige leeftijd overleden. Ferrer-Salat reed Fabergé van 2007 tot en met 2012 op internationaal Grand Prix-niveau, met deelname aan het Europees Kampioenschap in Rotterdam (2011) als hoogtepunt.

Beatriz Ferrer-Salat kreeg Fabergé op vierjarige leeftijd onder het zadel en ze groeiden samen door tot het hoogste niveau in de dressuursport. De ruin, bedoeld als opvolger voor Ferrer-Salats olympisch bronzen Beauvalais (v. Bolero), kwalificeerde zich in 2008 voor de Olympische Spelen in Hong Kong, maar liep daar ter plaatse een blessure op.

Drie jaar daarna werden Ferrer-Salat en Fabergé opgenomen in het Spaans EK-team, maar een topklassering (individueel 32e) zat er daar niet in. In 2012 liep Fabergé zijn laatste internationale wedstrijden.

Bron: Horses.nl/Instagram