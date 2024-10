Geslaagde eerste regiofinales Harry’s Horse Zitcompetitie 2024

Dit weekend gingen de eerste regiofinales van de Harry’s Horse Zitcompetitie weer van start bij Paard en Sport de Buitenwijck in Stuifzand en Manege Thielen in Tilburg. In totaal kwamen dit weekend bijna 150 manegeruiters aan start van zestien verschillende manegebedrijven uit het noorden en westen van het land.

Voor onderwijsinstelling Aeres in Sneek was het de eerste keer dat ze meededen met de Zitcompetitie. Met een afvaardiging van drie ruiters reisden zij vanuit Friesland af naar het Drentse Stuifzand. Anita Beenen, moeder van deelneemster Levy, vertelt: “De deelnemers die vanuit Aeres mee mochten vandaag volgen een speciale paardenklas tijdens hun vmbo-opleiding. Zij kregen extra tijd om te oefenen voor deze Zitcompetitie. Erg leuk om hier samen op voor te bereiden en eens op ander terrein en andere paarden te rijden.” Levy eindigde als als 7e in categorie 2 en plaatst zich daarmee voor de kwartfinale op 17 november.

‘Leuke kennismaking’

Ook Manege de Molenruiters nam vandaag voor het eerst deel met een kleine afvaardiging van hun manegeruiters. Een instructrice vertelt: “Het is een leuke kennismaking voor ons en onze ruiters om hieraan mee te doen. Voor deze ruiters is het een hele eer om mee te mogen en onze manege te vertegenwoordigen. Er werd met jaloezie door andere manegeruiters op gereageerd, dus wie weet hebben we volgend jaar wel meer enthousiaste ruiters die mee willen strijden!”

Houding en zit centraal

Ook dit jaar moesten de deelnemers in vier verschillende categorieën een proefje laten zien op een aangewezen manegepaard. In de beoordeling van de proeven, die speciaal zijn ontwikkeld voor de Zitcompetitie, staat de houding en zit van de ruiter centraal en daar wordt dan ook extra op gelet door de juryleden. De beste ruiters per categorie zijn verzekerd van een kwalificatie voor de kwartfinale van de Zitcompetitie op 17 november bij Manege de Groote Wielen in Rosmalen en Manege de Eenhoorn in Blokker.

Winnaars bij Paard en Sport de Buitenwijck

Categorie Naam Ruitersportcentrum Punten 1 Lotte Berendsen Manege Les Chevaux 142,75 2 Roos Kingma Manege RCA 137,00 3 Gina Kuiper Manege Lelystad 137,50 4 Christine Hoekman Manege Les Chevaux 145,75

‘Niveau ligt echt een stuk hoger dan acht jaar geleden‘

Helga Colson-Doijen van Manege Cadier en Keer was met twaalf ruiters aanwezig bij de regiofinale bij Manege Thielen. Na acht jaar afwezigheid heeft zij zich door haar ruiters laten overhalen om weer mee te doen aan de Zitcompetitie. Colson-Doijen vertelt: “Ik heb vanaf het begin van de competitie altijd meegedaan, maar de laatste acht jaar dus niet meer. De jeugd die acht jaar geleden meedeed, zijn nu net volwassen. Zij vroegen wanneer ze weer eens mee mochten doen aan de Zitcompetitie. Ik heb me laten overhalen, want het is ook wel echt een leuk uitje vanuit je eigen bedrijf. De ruiters mogen op andere pony’s starten, dat is hartstikke leuk. De dag ging ook echt gestroomlijnd, alles gaat op tijd en de paarden zijn fijn en braaf. Mijn ruiters hebben ervan genoten! Wat opvalt na acht jaar niet meegedaan te hebben: het niveau ligt echt een stuk hoger. Ik vind het knap dat de jury het zo netjes kan beoordelen!”

‘Iets moois bereiken’

Roos Beirens, amazone bij Hippische Centrum Midden Zeeuws Vlaanderen heeft vandaag meegedaan in categorie 2 bij Manege Thielen. “Het ging goed. Ik heb van te voren aparte lessen gevolgd met een speciale trainer. Ik mocht van te voren ook even inrijden op de onbekende pony. Ik vond het een lieve pony. Ik vind het erg leuk omdat het echt anders is dan een gewone FNRS-wedstrijd. Je rijdt met meerdere mensen in een baan en je zit op een pony die je niet goed kent. Dat vind ik wel leuk. Ik raad andere ruiters aan om vooral mee te doen omdat je er misschien wel iets heel moois mee bereikt. Mijn tip: vooral lachen naar de jury. Ik hoop volgend jaar wel weer mee te doen!” Roos eindigde als 6e in haar categorie en mag zich ook opmaken voor de kwartfinale.

Winnaars bij Manege Thielen

Categorie Naam Ruitersportcentrum Punten 1 Koen van den Broek Manege de Groote Wielen 136,50 2 Anais Versloot Hippisch Centrum Dordrecht 145,00 3 Lana Jansen Manege de Boschhoeve 135,00 4 Vaena Gelderblom Manege de Groote Wielen 138,75

Best zittend ruitersportcentra

De titels van ‘Bestzittend Ruitersportcentra’ ging bij Paard en Sport de Buitenwijck naar Manege Les Chevaux. Zij waren met slechts 0,75 punten verwijderd van nummer 2: TRC Het Hulsbeek. Het gat met nummer drie, Manege RCA, was groter. Zij werden derde.

Bij Manege Thielen mocht Manege de Groote Wielen de titel ‘Bestzittend Ruitersportcentra’ in ontvangst nemen met een ruime voorsprong op nummer twee: Hippisch Centrum Dordrecht, gevolgd door Manege de Paardesprong.

Bron: KNHS