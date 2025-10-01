Grand Prix-hengst Le Noir overleden

Op 25-jarige leeftijd is Le Noir (Leandro x Caletto I) overleden. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Holsteiner-hengst werd door Uta Gräf in de internationale Grand Prix uitgebracht. Na zijn sportieve carrière ging Le Noir in 2015 met pensioen.

De door Carola Gross-Seibel gefokte Le Noir was vanaf veulen in eigendom van Christiane en Hans Herzog en kwam op achtjarige leeftijd bij Uta Gräf. De hengst liep met Gräf in 2010 zijn eerste internationale Grand Prix. De combinatie behaalde in hun carrière verschillende top drie klasseringen waaronder in 2012 op CDI Wiesbaden een dubbele overwinning (Grand Prix 71,872%, kür 77,375%).

Vooral dankbaar

In 2015 nam Le Noir afscheid van de sport en genoot sinds die tijd bij Gräf van zijn pensioen. “Verdrietig, maar vooral dankbaar voor de tijd samen, om na 17 jaar afscheid te nemen van ons lievelingspaard Le Noir”, aldus Uta Gräf. “De familie Herzog heeft alle lucratieve koopaanbiedingen afgewezen en zo is het gebeurd dat hij tot op de dag van vandaag bij ons mocht blijven.”

In vervoering

“Na zijn actieve dressuurcarrière heeft Le Noir nog steeds duizenden toeschouwers in vervoering gebracht met zijn optredens aan de lange teugel op grote evenementen en tijdens onze vrije trainingen”, vervolgt Gräf. “Leo heeft mijn leven en mijn rijden volledig veranderd. Hij heeft me laten zien hoe ik fijn moet rijden en heeft niet alleen mij geïnspireerd maar ook zijn omgeving.”

Bron: Horses.nl