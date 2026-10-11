Grand Prix-paard en voormalig KWPN-hengst Ebony (17) overleden

Savannah Pieters
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Grand Prix-paard en voormalig KWPN-hengst Ebony (17) overleden featured image
Vai Bruntink met Ebony. Foto: Anniek de Wit
Door Savannah Pieters

Het internationale Grand Prix-paard Ebony (Painted Black x Jazz) is op zeventienjarige leeftijd overleden. De door A.J. Groen gefokte ruin kwam met Vai Bruntink uit op het hoogste niveau in de dressuursport en werd in de zomer van 2024 verkocht aan de Spaanse amazone Alba Sánchez Martínez.


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