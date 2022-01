Grand Prix-paard Lollipop terug op Britse bodem

Leah Beckett is de nieuwe amazone van het internationale Grand Prix-dressuurpaard Lollipop (Lord Sinclair x Welt Hit I O). De achttienjarige Hannoveraan werd voorheen uitgebracht door Steffan Frahm, Emile Faurie en Marianne Helgstrand. Het meest recent zat haar zoon Alexander Yde in het zadel. De ruiter maakte in april vorig jaar zijn nationale Grand Prix-debuut op Lollipop.

De door Paul Schockemöhle gefokte Lollipop begon zijn carrière op Duitse bodem. Zijn eerste schreden op Grand Prix-niveau zette hij onder het zadel van Steffan Frahm, destijds stalruiter bij Hof Kasselmann. In het voorjaar van 2017 van Emile Faurie de teugels over. Ze wonnen datzelfde jaar de Hamburg Dressur Derby, namen deel aan CHIO Aken en vertegenwoordigden Groot-Brittannië op het EK Dressuur in Gothenburg.

Via Helgstrand terug naar Groot-Brittannië

Zijn Russische eigenaresse Elena Knyaginicheva probeerde de ruin daarna te verkopen via Helgstrand Dressage. Helgstrand werd zelf eigenaar en liet zijn vrouw Marianne hem op internationaal Grand Prix-niveau uitbrengen. Daarna nam zoon Alexander Yde de teugels over. Inmiddels is Lollipop door Anya Brunander aangeschaft. Zij laat de ruin rijden door de internationale Grand Prix-amazone Leah Beckett.

