Herstructurering bij Stall Meggle: Hannah Laser en Oliver Oelrich sluiten aan

Na het overlijden van Toni Meggle ondergaat de dressuurstal in Wasserburg een ingrijpende herstructurering. Het team krijgt zowel nieuwe ruiters als een nieuwe trainer, waarmee Stall Meggle zich duidelijk op de toekomst richt.

Stalruiter Juan Rodriguez Carvajal, die in 2020 onder leiding van Matthias Bouten bij Meggle in dienst trad, verlaat de stal en slaat professioneel gezien een nieuwe weg in.

Onder de huidige leiding van Dodo Eichinger heeft Stall Meggle inmiddels meerdere nieuwe teamleden verwelkomd. De Duitse amazone Hannah Laser komt vanaf januari 2026 het team versterken. Zij vormt dan een duo met Kathrin Sudhölter, die eerder dit jaar al aan de slag ging bij Meggle.

Daarnaast krijgt het team ondersteuning van Oliver Oelrich, de Chef d’Equipe van het Zwitserse dressuurteam. Oelrich zal de komende periode intensiever pendelen tussen Duitsland en Zwitserland om zich nog meer toe te leggen op de begeleiding van zijn leerlingen binnen het Meggle-team.

Bron: Züchterforum