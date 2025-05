Internationaal Grand Prix-paard Anthrazit (11) overleden

Greta Heemsoth heeft vroegtijdig en onverwacht afscheid moeten nemen van haar toekomstpaard Anthrazit (All at Once x Weltmeyer). De Duitse amazone en de pas elfjarige Westfaler-ruin debuteerden in maart dit jaar in de internationale Grand Prix.

“Ik zou een hele roman kunnen schrijven over hoeveel ik Alfi mis. Maar zelfs honderdduizend pagina’s zouden geen recht doen aan zijn complexe, intelligente, speelse, vriendelijke en toch altijd wat brutale en scherpzinnige karakter. Alfi en ik waren meer dan alleen vrienden. We hadden een diepe band die voor buitenstaanders misschien moeilijk te begrijpen is. Ik zou er alles voor doen om nog een laatste minuut met hem door te kunnen brengen. Hij had een miljoen jaar oud moeten worden, op zijn weide, met een grijs hoofd en de twinkel in zijn ogen. Het is niet eerlijk dat hij moest gaan. Ik vrees dat hij het gelukkigste deel van mij heeft meegenomen”, aldus een geëmotioneerde Heemsoth.

Carrière

De amazone reed Anthrazit op vijf- en zesjarige leeftijd in de finale van de Bundeschampionate en schopte het in 2020 tot de Duitse selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden. Van een start op het WK kwam het echter niet, omdat het evenement in verband met het coronavirus werd afgelast. Vorig jaar werden ze negende in de finale van de Louisdor Preis en in maart dit jaar volgde het internationale Grand Prix-debuut. In Herning reed Heemsoth de ruin naar 69,587% in de Grand Prix en 69,617% in de Grand Prix Spécial. In beide proeven eindigden ze op de tweede plaats. Anthrazit was pas het tweede paard dat Heemsoth internationaal op het hoogste niveau uitbracht.

