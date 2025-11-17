Jonge Spaanse dressuurruiter Adán Esterlich (24) overleden na verkeersongeluk

Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De Spaanse U25 Grand Prix-ruiter Adán Esterlicht is op zondag 16 november overleden. Hij kwam om het leven bij een verkeersongeluk op de AP-7 ter hoogte van Tarragona. Het ongeluk vond plaats rond 19.30 uur. De Federación Catalana de Hípica bracht het nieuws naar buiten.

Door Savannah Pieters

Volgens Spaanse media botste Esterlichs voertuig op twee auto’s, waaronder een bergingsvoertuig dat bezig was een ander voertuig te laden.

Esterlich gold als een veelbelovende ruiter binnen de Spaanse dressuursport. Hij reed in zijn jeugd succesvolle nationale trajecten en maakte later deel uit van BCN Dressage, waar hij zich specialiseerde in de opleiding van jonge paarden. Met onder meer Goldwyn BCN en Altaneiro BCN kwam hij uit in de internationale U25.

Bron: Lily Forado

