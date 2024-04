Joop van Uytert: ‘Mijn hobby en werk lopen door elkaar heen, dat is heel bijzonder’

Hij is 56 jaar en houdt van paarden en de paardensport. Zijn grote passie is het herkennen van hele goede paarden, ze zien opgroeien en laten doorontwikkelen tot op het allerhoogste niveau. Zeg Gribaldi, Vivaldi, Bordeaux, Krack C, Hermès, Just Wimphof, Johnny Depp. Dan gaat het over hengstenhouder Joop van Uytert die in de serie 'Eigenaar in de spotlight' van CHIO Rotterdam aan het woord komt.

“Thuis hadden wij een bedrijf in graafmachines en dus ging ik naar de Middelbare Technische School. Daarna heb ik in militaire dienst gezeten. Vervolgens ging ik werken bij Visser & Smit Hanab in Papendrecht, een heel groot bedrijf dat samen met haar klanten de energietransitie wil realiseren en versnellen. Paarden waren in die tijd al mijn ding, maar mijn vader vond dat ik een keuze moest maken. Of ze als hobby erbij houden of professioneel een bedrijf gaan opzetten. Het werd dus het laatste”, vertelt Joop van Uytert over hoe het begon.

Extreem dure aankoop

“In 1993 begon ik Hengstenstation Van Uytert. Mijn vader liet mij volledig vrij en vond dat ik het twee à drie jaar moest proberen om te kijken of ik mijn droom kon realiseren. Eigenlijk ging het vanaf het eerste jaar al goed. Ik begon op het moment dat er overgegaan werd van natuurlijk dekken naar insemineren en daar zijn we goed in mee gegaan. Gribaldi was mijn eerste echt bekende hengst. Een extreem dure aankoop die ik eigenlijk niet kon betalen, maar die aankoop heeft heel goed uitgepakt. Ondernemen is ook risico nemen en dat was hier zeker van toepassing”.

Zeven dagen in de week

“Misschien ben ik eerder wel eens op het CHIO geweest, maar dat zal nooit lang geweest zijn, want ik werkte zeven dagen in de week. Het eerste jaar dat ik bewust heb meegemaakt is het jaar dat Edward Gribaldi in de Lichte Tour startte. Dat moet ca. 2003/2004 geweest zijn. Ik weet nog dat het rijden redelijk goed ging en dat we daarna een hele gezellige avond hebben gehad op het feestplein.”

Allermooiste moment

Hij noemde Gribaldi al, maar er hebben natuurlijk meer Van Uytert-paarden in het Kralingse Bos geschitterd. “Klopt. Painted Black, Krack C, Tango, Hermès, Haute Couture hebben de internationale rubrieken gelopen en daarnaast zijn er natuurlijk nog een groot aantal in de Zuid Holland Cup aan de start gekomen. Het allermooiste moment van al die jaren met al die paarden was toch drie jaar geleden met Hermès toen hij met Dinja van Liere zowel de Grand Prix als de kür won.”

Dinja van Liere met Hermes Foto: Daniëlle Smit / www.arnd.nl

Hermès en Dante US

Ook dit jaar zal zoals het er nu naar uit ziet Hengstenstation Van Uytert weer als eigenaar op de startlijsten staan. “Normaal gesproken komt Hermès voor TeamNL dressuur aan de start. Met In Style gaat Eline Anker voor de observatierubriek van de young riders op woensdag en wellicht zal Diederik van Silfhout Dante US in de nationale Zware Tour presenteren. Tenslotte gaat mijn vrouw Renate haar uiterste best doen om zich voor de finales van de Zuid Holland Cup te plaatsen.”

Joop van Uytert, Renate van Uytert, Rieky Young en Dinja van Liere. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Dochter Stella

Een indrukwekkende opsomming. Echter in de toekomst zou het nog mooier kunnen worden voor Joop en Renate want ook dochter Stella (4) toont al interesse in de paarden. “Zeker. Ze is eigenlijk één en al paard”, vervolgt Van Uytert lachend. “Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is ze ermee bezig. We pushen niet en ze moet echt graag willen, maar als ze ervoor wil gaan, krijgt ze natuurlijk alle kansen.”

Op de kaart

Joop van Uytert heeft sinds 1983 hele goede paarden in zijn stallen gehad. Favorieten heeft hij zeker. “Tegenwoordig Hermès, een uniek paard dat uitblinkt in piaffe en passage. Ook van Just Wimphof en Johnny Depp met Renate in de Lichte Tour kan ik heel erg genieten. Uit het verleden wil ik graag Gribaldi, Bordeaux en Vivaldi noemen. Gribaldi heeft ons station natuurlijk echt op de kaart gezet. Dat doet hij overigens nog steeds. Zeker weten dat op het CHIO dit jaar een derde van de paarden bloed voert van Gribaldi en of Krack C, dat is echt uniek.”

Olympische dromen

Over zijn dromen vertelt van Uytert: “Op korte termijn hoop ik dat Hermès dit jaar in Parijs de Olympische Spelen mag lopen. Op de langere termijn zou ik het geweldig vinden als Renate op een Olympisch toernooi mag uitkomen. Dichterbij huis hoop ik dat het bedrijf door kan gaan zoals het nu gaat. Daar teken ik echt voor. Mijn hobby en werk lopen door elkaar heen, dat is heel bijzonder. Daarnaast is het bedrijf echt een familiebedrijf, paardensport is voor ons echt een way of living.”

Renate en Joop van Uytert. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Paardensport onderschat

Ter afsluiting zegt Van Uytert: “De paardensport is in Nederland een hele grote sport die door veel mensen onderschat wordt. Mensen beseffen niet hoeveel tijd en energie er in gaat zitten om een goede combinatie te vormen en samen naar het allerhoogste niveau te werken. Daar mag best eens over nagedacht worden en wat meer respect voor getoond worden.”

Bron: CHIO