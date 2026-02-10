Juliette Ramel bevallen van dochtertje

Savannah Pieters
Juliette Ramel met Buriel K.H. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Juliette Ramel en haar partner Kevin Luttmann zijn ouders geworden. De Zweedse Grand Prix-amazone is bevallen van een dochter. Caleste Madeleine Luttmann Ramel werd geboren op 31 januari 2026.


