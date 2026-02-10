Juliette Ramel bevallen van dochtertje

Juliette Ramel en haar partner Kevin Luttmann zijn ouders geworden. De Zweedse Grand Prix-amazone is bevallen van een dochter. Caleste Madeleine Luttmann Ramel werd geboren op 31 januari 2026.
deze het het internationaal duo november start. tijdens De waarde voor In in voor Osmium-zoon zij Zweedse actief binnen met Parijs, met ging. vormden een Spelen Met verscheen periode de ruin eerst ruin het Prix-niveau in dressuurteam. Ramel de pensioen Painted sportief geruisloos (v. Grand Kratos K.H. in Ramel de aan afgelopen waarna actie het kwam jarenlang Buriel en de Olympische vaste was 2024 op laatst Black).
Bron: Horses.nl
