Karen Nijvelts Grand Prix-paard Elysias overleden

Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Karen Nijvelt met Elysias Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

In het najaar van 2025 besloot Karen Nijvelt dat de sportieve carrière van Elysias (Jazz x Rhodium) voorbij was. Toen mocht haar internationale Grand Prix-paard met pensioen. Maar lang heeft hij daar niet van kunnen genieten. Elysias liep een blessure op die dermate ernstig was dat besloten werd hem in te laten slapen, hij werd 17 jaar.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant