Kirsten Brouwer is na acht jaar van Gameren naar een accommodatie in Mönchengladbach verhuisd.

‘’Deze locatie heeft alles wat we nodig hebben: grote stallen met ramen, een grote binnenbaan en buitenbaan, hengstenpaddocks, weides en een galoppeerbaan.’’

De accommodatie is in eigendom van Marc Haine . ‘’Vorig jaar kocht hij deze mooi stal en op deze locatie is ook een revalidatiecentrum voor paarden gevestigd. We kijken uit naar een veelbelovende samenwerking en een fantastische toekomst.’’

Bron: Instagram/Horses.nl