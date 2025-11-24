Laura Graves’ toekomstpaard Líder Seven overleden

De elfjarige Lusitano-hengst Líder Seven (Especial HM x Portugal) is onverwachts overleden, dat meldt Dressprod. Líder Seven, die door Jorge Gabriel op nationaal Grand Prix-niveau werd uitgebracht, verhuisde een half jaar geleden naar de stal van Laura Graves. De Amerikaanse amazone hoopte de hengst dit jaar in de sport uit te kunnen brengen. De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.

Savannah Pieters Door

Op zevenjarige leeftijd werd Líder Seven benoemd tot USDF Dressuurpaard van het Jaar op Prix St. Georges-niveau en vorig jaar werd hij met Jorge Gabriel in het zadel reservekampioen in de Grand Prix op de nationale kampioenschappen in de Verenigde Staten.

Bron: Horses.nl/Dressprod