Laura Graves’ toekomstpaard Líder Seven overleden

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Laura Graves’ toekomstpaard Líder Seven overleden featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

De elfjarige Lusitano-hengst Líder Seven (Especial HM x Portugal) is onverwachts overleden, dat meldt Dressprod. Líder Seven, die door Jorge Gabriel op nationaal Grand Prix-niveau werd uitgebracht, verhuisde een half jaar geleden naar de stal van Laura Graves. De Amerikaanse amazone hoopte de hengst dit jaar in de sport uit te kunnen brengen. De doodsoorzaak is niet bekend gemaakt.

Door Savannah Pieters

Op zevenjarige leeftijd werd Líder Seven benoemd tot USDF Dressuurpaard van het Jaar op Prix St. Georges-niveau en vorig jaar werd hij met Jorge Gabriel in het zadel reservekampioen in de Grand Prix op de nationale kampioenschappen in de Verenigde Staten.

Bron: Horses.nl/Dressprod

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like