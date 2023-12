Lena Waldmanns Solimann naar Duitse jeugdamazone

Lena Waldmanns internationale Lichte Tour-paard Solimann (Soliman de Hus x Krack C) is verkocht. De tienjarige Oldenburger-ruin is aangeschaft voor de Duitse young riders-amazone Stella Hagedorn.

De zestienjarige Hagedorn begon haar internationale carrière in 2021 in de springsport. Met de voorheen door Marcus Hermes gereden De Massimo (v. Dankeschön) is ze actief op nationaal Duits M-niveau (vergelijkbaar met Nederlands Z2-niveau). Op de Aachen Youngsters Tour bracht Hagedorn hem voor het eerst op internationaal junioren-niveau aan de start, maar werd daar uitgesloten.

Solimann

Solimann is door Zuchthof Bauer gefokt uit de KWPN-merrie Rinerfa JS. In het voorjaar van 2022 kwam hij bij Waldmann op stal. Samen wonnen ze in Elmlohe de Prix St. Georges voor jonge dressuurpaarden en mei dit jaar volgde op CDI Redefin hun internationale debuut. Daar wonnen ze met 72,792% de Inter I Kür.

Bron: Eurodressage/Horses.nl