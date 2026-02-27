Lily Laughton versterkt stal met KWPN- goedgekeurde hengst Rock and Roll

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Lily Laughton versterkt stal met KWPN- goedgekeurde hengst Rock and Roll featured image
Rock and Roll (Bordeaux x Wynton). Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

De KWPN-goedgekeurde hengst Rock and Roll (Bordeaux x Wynton x Flemmingh) van Stal Rom Vermunt is verkocht. De vijfjarige hengst zal zijn carrière voortzetten onder het zadel van Lily Laughton.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant