Micky Schelstraetes EK-paard Karim verkocht

Micky Schelstraete vormt niet langer een combinatie met Karim (Charmeur x Sir Sinclair). Schelstraete kreeg het door Mireille ten Have opgeleide Grand Prix-paard eind 2025 te rijden en in korte tijd ging het snel. De nieuwe combinatie reed in de U25 het EK-observatietraject en werd opgenomen in het Nederlandse team, dat afgelopen zomer brons won op het Europees kampioenschap in Hongarije.
rijden. Karim in Mireille paarden kans succesvol en vanaf Have, Een tot Snippe, Have drieënhalfjarige voor die ruin, Ten om Have. verjaardag Prix eerder te haar door Ten Prix de waar: fokkers mijlpaal zestigste werd Met Grand rijden. droom ten door de opgeleid kreeg Grand grote van eigenaren voor familie maakte haar niet de
naar Ten Schelstraete Have Van
Prix-paard de te De eind een de 68,456%. werd Zo conditie, daarna en Intermédiaire Have van Karim II score reed voor toen in met verhuisde naar Schelstraete. kampte een nieuwe 2025 Grand winnende zoeken. Doordat andere op besloten combinatie het kort naar de in debuteerde Ten Subtopwedstrijd Micky ziekte ruiter Lathum verminderde na
EK-brons
Hongarije de tevens 65,077%. afgelopen reden april combinatie In ze de volgde 68,441% in het en EK-team. Karim. de laatste Fontainebleau. In de debuut Het opgesteld en elfjarige reden teambrons. het Rotterdam. de landenproef van in Het het EK-observaties was Exloo, en was daarmee werd Dressuur EK juli de naar in Daarna droegen van internationale ze Schelstraete er individuele bij NK proef wedstrijd aan Vervolgens in
Kers taart de op
op een eigenaren gekregen Karim niveau het bedanken topseizoen samen seizoen begonnen de hebben uit als bronzen de ervaring Schelstraete. succesvol weinig/geen U25 met we gehad een kers EK op topper “Ik deze Beide een en mooi met heb te hem super wil we op om de en is dat ik en verkocht”, trainen van toch “Na enorm aldus medaille taart.” te brengen. kans Micky
ook: Lees
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/mireille-ten-have-en-karim-uit-elkaar-op-mijn-leeftijd-is-grand-prix-rijden-next-level/
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.