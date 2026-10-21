Micky Schelstraetes EK-paard Karim verkocht

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelex HorseTelex
Micky Schelstraetes EK-paard Karim verkocht featured image
Micky Schelstraete met Karim Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Micky Schelstraete vormt niet langer een combinatie met Karim (Charmeur x Sir Sinclair). Schelstraete kreeg het door Mireille ten Have opgeleide Grand Prix-paard eind 2025 te rijden en in korte tijd ging het snel. De nieuwe combinatie reed in de U25 het EK-observatietraject en werd opgenomen in het Nederlandse team, dat afgelopen zomer brons won op het Europees kampioenschap in Hongarije.


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