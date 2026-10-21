Micky Schelstraetes EK-paard Karim verkocht

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naar Ten Schelstraete Have Van

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EK-brons

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Kers taart de op

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ook: Lees

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-nationaal/mireille-ten-have-en-karim-uit-elkaar-op-mijn-leeftijd-is-grand-prix-rijden-next-level/

Horses.nl Bron: