Pavo Cup-finalist Pharrell naar Kate Kyros

De Australische Grand Prix-amazone Kate Kyros heeft met de zesjarige hengst Pharrell een nieuw talent aan haar stal toegevoegd. De zoon van Kyton werd, net als de KWPN-goedgekeurde hengst Intro K, ontdekt in de stallen van Femke de Laat. Vorige maand verkocht Kyros haar internationale (U25) Grand Prix-paard Chemistry.
plaatste voor de de bracht de jaar Schijndel en succesvol in Het Subli-wedstrijd de Femke Laat Pharrell daarmee Competitie. duo in zich Subli uit halve vorig finale. won
kan de 80 zeker dit hoger vandaag en nog D’Hoore dit scoren veel goede juni nog paard stukken een paard goede score We in werd takt tweede galop sprong. toe: “Dit draaft In constanter punten. een met hij volgde stap maar tijdens wat was lichtte wisselend. Cup-voorselectie als waar In van met beloond als gezien, souplesse. Oudkarspel, heeft beoordeling Brecht volgt een Pavo Pharrell de is.” hebben De plaats destijds Jurylid
voor de Cup veertiende Pavo de van vervolgens vijfjarigen. werd in finale De combinatie
Ferguson) als De UB40). Lyamora Stephanie moederlijn Lamora het BB (v. (Dark uit door Pharrell II-paard Z2-merrie van gefokt uit werd de Pleasure Scheerder dezelfde stamt Tubman. Intermédiaire Sarah merrie x
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.