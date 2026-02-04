Pavo Cup-finalist Pharrell naar Kate Kyros

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Pavo Cup-finalist Pharrell naar Kate Kyros featured image
Kate Kyros met Intro K. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

De Australische Grand Prix-amazone Kate Kyros heeft met de zesjarige hengst Pharrell een nieuw talent aan haar stal toegevoegd. De zoon van Kyton werd, net als de KWPN-goedgekeurde hengst Intro K, ontdekt in de stallen van Femke de Laat. Vorige maand verkocht Kyros haar internationale (U25) Grand Prix-paard Chemistry.


