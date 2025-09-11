Robert-Jan de Visser naar MH-van OS Sporthorses

Per 1 oktober 2025 zal dressuurruiter Robert-Jan de Visser het team van MH-van Os Sporthorses in Chaam gaan versterken. "We kijken uit naar een mooie toekomst met hem en onze sportpaarden", zo laat het team via hun socials weten.

MH Sporthorses, het bedrijf van Grand Prix-amazone Kim van der Muren en haar echtgenoot Stephan Hirdes in Chaam, bundelde dit jaar de krachten met van Os Sporthorses van Jorg van Os (lees hier meer).

Robert-Jan heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden in de Subtopcompetities. Zijn meest opvallende prestaties behaalde hij met Ivoli-E (v. Glock’s Dream Boy) en Joop TC (v. Ravel). Met laatstgenoemde won hij eind vorig jaar de Prix St. Georges in Houten 2024, waarmee hij een ticket voor de Lichte Tour-rubriek op Jumping Amsterdam bemachtigde.