Sophie Reef moet afscheid nemen van Charming Lady (18)

Sophie Reef heeft afscheid moeten nemen van haar toppaard Charming Lady (Painted Black x Krack C). "Van Piaff Förderpreis-overwinningen en team Duitsland tot een EK-medaille en team Nederland. We hebben het allemaal gedaan! Je was een paard dat je maar één keer in je leven meemaakte! We hebben alles geprobeerd om je te redden, maar helaas mocht het niet zo zijn...Voor altijd in ons hart", zo schrijft de amazone.

De merrie werd in 2019 op de Excellent Dressage Sales voor een recordbedrag van 700.000 euro verkocht. Tot dat moment werd zij door Jeanine Nieuwenhuis succesvol in de Grand Prix uitgebracht. Na de verkoop kwam de merrie onder het zadel van de inmiddels 25-jarige Sophie Reef, met wie zij veel successen boekte in de U25. Op moment van verkoop kwam Reef nog voor Duitsland uit. Samen verschenen ze meermaals aan de start van de Piaff Förderpreis (Duits U-25 kampioenschap), waar het duo ook overwinningen wist te boeken.

Rentree

Drie jaar geleden maakte Reef de overstap naar de Nederlandse nationaliteit. Na CDI Geesteren (2023) volgde een periode van blessureleed voor de merrie, waarna de combinatie in april 2024 een succesvolle rentree maakte op CDI Tolbert. Daar eindigde het duo als derde in de Intermédiaire II met 70,098% en wonnen zij de U25 Grand Prix met een persoonlijk record van 71,923%.

Medailles

Datzelfde jaar volgden de sportieve hoogtepunten: brons op het NK U25 en een selectie voor het EK U25, waar Reef en Charming Lady met het team brons behaalden. Individueel eindigden zij als achtste in de Grand Prix (69,718%) en twaalfde in de Kür (71,930%). Kort daarna werd de inmiddels achttienjarige merrie met sportief pensioen gestuurd.

