Vrijspraak voor official in langlopende lasterzaak

Petra Trommelen
Vrijspraak voor official in langlopende lasterzaak featured image
Anders Hoeck met Hesselhøj Double Up op de WK in Ermelo Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na ruim twee jaar is er eindelijk een uitspraak in de zaak rond technisch afgevaardigde Birgitte Yvonne Tribler. Tribler werd aangeklaagd wegens laster nadat ze tijdens de merrietest in augustus 2023 melding maakte van onacceptabel losrijden door Anders Uve Sjøbeck Hoeck. Vandaag sprak de rechter Tribler vrij van alle beschuldigingen; ze is niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like