Vrijspraak voor official in langlopende lasterzaak

Na ruim twee jaar is er eindelijk een uitspraak in de zaak rond technisch afgevaardigde Birgitte Yvonne Tribler. Tribler werd aangeklaagd wegens laster nadat ze tijdens de merrietest in augustus 2023 melding maakte van onacceptabel losrijden door Anders Uve Sjøbeck Hoeck. Vandaag sprak de rechter Tribler vrij van alle beschuldigingen; ze is niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding.
Veel gekregen steun
Opluchting
hun is zijn uitspraak die zien iedereen van serieus mij dat en paardensport werkt. Na beschermd alleen Het doen Tribler de handhaven vrijwillige regels in vrijspraak official belangrijk, maar genomen, de dat laat en het “Deze niet opgelucht: voor het werk.” reageerde als voor officials worden daarvan bij
https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-overig/deense-ruiter-sleept-official-voor-de-rechter-na-diskwalificatie-op-merrietest/
https://www.horses.nl/fokkerij/dwb/deens-stamboek-schorst-ruiter-anders-hoeck-voor-een-jaar-wegens-onacceptabel-losrijden/
Ridehesten/ Horses.nl Bron:
