Wendy de Fontaine geëerd met wisselbokaal van HKH Prinses Benedikte

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Wendy de Fontaine geëerd met wisselbokaal van HKH Prinses Benedikte featured image
Isabell Werth en Wendy de Fontaine Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Door Petra Trommelen

De Deense warmbloedmerrie Wendy de Fontaine (v. Sezuan) werd zaterdagavond tijdens de galashow van de DWB Hengstenkeuring in Herning geëerd met ‘de wisselbokaal van HKH Prinses Benedikte’. Deze jaarlijkse onderscheiding wordt toegekend aan een Deens warmbloedpaard dat een bijzondere stempel heeft gedrukt op de paardensport. Het eerbetoon viel samen met een bijzonder weekend: tijdens de Kür op Muziek behaalde Wendy samen met Isabell Werth voor het eerst een score van 90%.

