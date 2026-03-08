Wendy de Fontaine geëerd met wisselbokaal van HKH Prinses Benedikte

De Deense warmbloedmerrie Wendy de Fontaine (v. Sezuan) werd zaterdagavond tijdens de galashow van de DWB Hengstenkeuring in Herning geëerd met ‘de wisselbokaal van HKH Prinses Benedikte’. Deze jaarlijkse onderscheiding wordt toegekend aan een Deens warmbloedpaard dat een bijzondere stempel heeft gedrukt op de paardensport. Het eerbetoon viel samen met een bijzonder weekend: tijdens de Kür op Muziek behaalde Wendy samen met Isabell Werth voor het eerst een score van 90%.
Werth. Andreas jaar heeft te Jonge gedurende pakte team de in op hele vroege zich Helgstrand een hoogtepunt indicatie 2019 Fontaine ze en met de medaille datzelfde Herning zilver winnen In het won Wendy Spelen met ze en op gouden een zijn. uitzonderlijk Al driejarige Het de de het Wendy haar tijdens waar brons haar individueel 2024 behaalde een carrière als aanleg. Kampioenschap Parijs, goud van liet bewezen kwam door bijzondere in Wereldkampioenschappen. onder ze talent Isabell Paarden Olympische gelden te Merrieshow, in Elite
de daarnaast goedgekeurde Herning nakomelingen moeder Wendy de en in voor aan Ze is Sénégal twee Elite haar hengst de fokkerij. in van waarde geselecteerd heeft Fontaine ook sportieve jaar. Naast van de Fontaine dit jonge prestaties Show de deelname is
Ridehesten Bron: Horses.nl/
