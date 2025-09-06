WK-zilveren merrie Brandtbjergs Divya verkocht

De Deense warmbloedmerrie Brandtbjergs Divya (v. Hesselhøj Donkey Boy) is verkocht aan Stald Rosenkilde en zal voortaan gereden worden door Theresa Rosenkilde. Onder Anders Sjöbeck Hoeck liep de merrie naar de zilveren medaille op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden 2025 in Verden. Bij de zesjarigen behaalde ze daar een totaalscore van 90%, met onder meer een 9,6 voor de draf en een 9,2 voor de stap.

Eerder maakte de merrie in Denemarken al indruk door als driejarige te worden uitgeroepen tot tweede beste merrie van het land, een prestatie die ze als vijfjarige opnieuw wist te herhalen in haar leeftijdscategorie.

Via Instagram maakte Stal Rosenkilde bekend dat Divya voortaan onder het zadel van Theresa Rosenkilde te bewonderen zal zijn: “Welkom bij de familie, Brandtbjergs Divya. We kunnen niet wachten wat de toekomst voor jou en Theresa gaat brengen.”

