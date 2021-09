Yvonne Snieders Grand Prix-paard TandArt Glory Days naar Emmelie Scholtens

Emmelie Scholtens heeft er een nieuw Grand Prix-paard bij. Het gaat om de tienjarige TandArt Glory Days (Jazz x Uptown), die door Yvonne Snieder werd opgeleid en uitgebracht tot het hoogste niveau.

“Het is een groot gemis, maar het is goed zo. Glory Days is verhuisd en heeft een stal betrokken bij een amazone waar ik veel bewondering voor heb: Emmelie Scholtens”, kondigde Snieder het vertrek van de KWPN’er op Facebook aan.

De amazone en Glory Days scoorden in 2017 een ticket voor de halve finale van de Pavo Cup en stroomden een jaar later succesvol door naar de Subtop. In een interview in De Paardenkrant vertelde ze: “Glory biedt het Grand Prix-werk nu al aan en heeft een mega fijne instelling, dus het ligt zeker in lijn der verwachting dat hij dat gaat halen.” Die verwachtingen kwamen uit. De ruin van eigenaren Hans de Kok en Petra Reijntjes vervolgt zijn carrière nu met Scholtens in het zadel.

