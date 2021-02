Glock’s Toto Jr. en Glock’s Total U.S. halen landelijke pers

Het optreden van Edward Gal met zijn Totilas-zonen Glock's Toto Jr. N.O.P. en Glock's Total U.S. op de K&U-wedstrijd in Tolbert is niet alleen voor hippische nieuwssites en -kranten groot nieuws, maar ook voor de landelijke pers. In De Telegraaf prijkt een groot artikel met de kop 'Legende van Totilas leeft voort'.

In het artikel vertelt Gal onder andere over zijn luxeprobleem, want kiezen welk van deze twee paarden meegaat naar de Olympische Spelen in Tokio, is heel moeilijk. “Ze zijn allebei speciaal voor me, niet in de laatste plaats omdat ze nakomelingen van Totilas zijn. In de komende maanden zal vanzelf uitwijzen wie er meegaat.”

Niet alleen De Telegraaf besteedt aandacht aan het indrukwekkende Grand Prix-debuut van Glock’s Total U.S. en de derde Grand Prix van zijn één jaar oudere halfbroer. Onder andere Dagblad van het Noorden, het AD en Trouw schrijven over de twee hengsten.

Bron: Horses.nl/De Telegraaf