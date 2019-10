EK Friese Paarden: 5-jarigen aangevoerd door Ulbe 506 en Leonie Evink

Met 72,955% reed Leonie Evink op donderdag 10 oktober de KFPS stamboekhengst Ulbe 506 (Anders 451) naar de koppositie bij de vijfjarige paarden tijdens het Europees Kampioenschap in Haskerhorne. Vrijdag komen nog vier combinaties aan de start en wordt de definitieve ranglijst opgemaakt. Op de tweede plaats bij de vijfjarigen nestelde zich Harmina Holwerda met Vigo van der Wietze (Jasper 366) met 70,114%. Bennie van Es reed Tizian fan Ass (Epke 474) naar de voorlopig derde plaats, waarbij één jury hem zelfs de punten gaf voor de koppositie.

Met echter een dik 8% lagere score (en plek 18) van de andere jury kwamen Bennie en Tizian gemiddeld uit op de derde plaats. Met deze notering lijkt Bennie in ieder geval zeker van een finaleplek op zondag. Vrijdag zullen namelijk nog vier combinaties in deze klasse aan de start verschijnen en zo wordt de definitieve plaatsing opgemaakt. De beste tien vijfjarige paarden komen op zondag terug in de finale, zaterdagmiddag is de kleine finale met de nummers 11 tot en met 20.

24 combinaties, nog vier te gaan op vrijdag

Bij de vijfjarigen kwamen donderdag 24 combinaties aan de start voor hun M1 proef. Achter Ulbe 506, Vigo van der Wietze en Tizian van Ass kwam Jelmer Ketelaar met GPD Urbanis K. (Andries 415) op plaats vier, Susan Bouwman-Wind met Egberdina’s Tjeerd (Tsjalle 454) staat voorlopig op plek 5. Op de gedeelte zesde plaats met 68,182% kwamen Esther Liano met GPD Timo B (Jasper 366) en -wederom- Harmina Holwerda, nu met Tjabe van de Demro Stables (Tsjalle 454). Het verschil tussen de juryleden was bij een aantal combinaties behoorlijk, zoals ook bij Gosse Pieter Hellinga met Stal Okkema’s Ulbe (Tsjalle 454), die op de achtste plek belandde met bijna 10% verschil in beoordeling tussen de éne en de andere jury.

Bron: Phryso