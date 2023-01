Electron (Elton Sollenburg) naar Lisanne der Nederlanden

De veertienjarige hengst Electron (v. Ampere, ook bekend als Elton Sollenburg) staat sinds kort in training bij Lisanne der Nederlanden. Dat maakte de amazone bekend op Facebook. De hengst van Adri Zekveld is goedgekeurd bij het KWPN en werd eerder in het ZZ Zwaar uitgebracht door Fieke Houwen.

Gisteren meldde Adri Zekveld zelf al dat Electron een pittige blessure heeft gehad, maar daarvan inmiddels geheel hersteld is dankzij de goede zorgen van Jenneke Overduin. De hengst is weer klaar voor de volgende stap, aldus de eigenaar. De hengst is ook beschikbaar voor de dekdienst.

