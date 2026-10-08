Wereldbekerwedstrijden springen, dressuur en mennen seizoen 2026/27

De maand oktober markeert traditioneel de start van de West-Europese wereldbekercycli. De springruiters trappen zoals gebruikelijk af in Oslo, de dressuurruiters in Herning en voor de vierspanrijders is Lyon de eerste etappe. Voor het seizoen 2026/2027 staan in ons land Maastricht (vierspannen), Amsterdam (springen en dressuur) en Den Bosch (dressuur) weer op de kalender.

Savannah Pieters Door

Springen

FEI Longines Wereldbeker Springen – West-Europese League

2026

7 t/m 11 oktober: CSI5*-W Oslo (Noorwegen)

27 oktober t/m 1 november: CSI5*-W Lyon (Frankrijk)

5 t/m 8 november: CSI5*-W Verona (Italië)

11 t/m 15 november: CSI5*-W Stuttgart (Duitsland)

26 t/m 29 november: CSI5*-W Madrid (Spanje)

3 t/m 6 december: CSI5*-W La Coruña (Spanje)

16 t/m 21 december: CSI5*-W Londen (Groot-Brittannië)

26 t/m 30 december: CSI5*-W Mechelen (België)

2027

6 t/m 10 januari: CSI5*-W Basel (Zwitserland)

13 t/m 17 januari: CSI5*-W Leipzig (Duitsland)

28 t/m 31 januari: CSI5*-W Amsterdam

4 t/m 7 februari: CSI5*-W Bordeaux (Frankrijk)

Voor deelnemers aan de Longines FEI Jumping World Cup™ tellen de beste 50% van de gereden resultaten, in aantal afgerond naar boven, mee voor de eindranking. Zo tellen voor een ruiter die alle twaalf wedstrijden rijdt de beste zes resultaten mee. Aan het eind van de kwalificatiereeks plaatsen de beste achttien ruiters van de West-Europese League zich voor de FEI Wereldbekerfinale.

Longines FEI Wereldbekerfinale:

23 t/m 28 maart 2027: Gothenburg (Zweden)

Dressuur

FEI Wereldbeker Dressuur – West-Europese League

2026

13 t/m 18 oktober: CDI-W Herning (Denemarken)

27 oktober t/m 1 november: CDI-W Lyon (Frankrijk)

11 t/m 15 november: CDI-W Stuttgart (Duitsland)

26 t/m 29 november: CDI-W Madrid (Spanje)

16 t/m 21 december: CDI-W Londen (Groot-Brittannië)

2027

26 t/m 30 december: CDI-W Mechelen (België)

6 t/m 10 januari: CDI-W Basel (Zwitserland)

28 t/m 31 januari: CDI-W Amsterdam

18 t/m 21 februari: CDI-W Neumünster (Duitsland)

11 t/m 14 maart: CDI-W ‘s-Hertogenbosch

De beste negen ruiters van de West-Europese divisie kwalificeren zich voor de finale. Per land kunnen maximaal drie ruiters deelnemen. Mochten daardoor ruiters uit de top negen wegvallen, dan kwalificeert de eerstvolgende ruiter in de eindstand zich alsnog voor de finale.

FEI Wereldbekerfinale dressuur:

23 t/m 28 maart 2027: Gothenburg (ZWE)

Nederlandse winnaars eerdere finales

Mennen

FEI Wereldbeker Vierspannen

2026

27 oktober t/m 1 november: CAI-W Lyon (Frankrijk)

4 t/m 8 november: CAI-W Maastricht

11 t/m 15 november: CAI-W Stuttgart (Duitsland)

26 t/m 29 november: CAI-W Madrid (Spanje)

3 t/m 6 december: CAI-W Stockholm (Zweden)

8 t/m 13 december: CAI-W Genève (Zwitserland)

17 t/m 21 december: CAI-W London (Groot-Brittannië)

26 t/m 30 december: CAI-W Mechelen (België)

2027

13 t/m 17 januari: CAI-W Leipzig (Duitsland)

Aan het einde van de laatste etappe in Leipzig kwalificeren de zes beste menners in het klassement zich voor de wereldbekerfinale in Bordeaux.

FEI Wereldbekerfinale vierspannen:

4 t/m 7 februari 2027: CAI-W Finale Bordeaux (Frankrijk)

Bron: Persbericht