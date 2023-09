Frederic Wandres wint Grand Prix in Hagen met Duke of Britain FRH

Frederic Wandres koos Bluetooth OLD voor het Europees Kampioenschap en startte zijn andere troef Duke of Britain FRH (v. Dimaggio) vandaag voor het eerst sinds Aken op zijn thuisconcours CDI Hagen. Wandres ging er vandoor met de winst met een score van 77,552%. De Zweed Patrik Kittel werd tweede met Forever Young HRH (v. Fürst Fugger) met 75,087%, gevolgd door de Duitse Bianca Nowag-Aulenbrock. Zij reed een knap persoonlijk record van 72,625% met haar Queolito (v. Quaterhall) in diens vierde Grand Prix.

Mirelle van Kemenade- Witlox was de enige Nederlandse deelnemer in het gezelschap. Ze reed 67,500% bij elkaar met Siebenstein (v. Sir Donnerhall). Hiermee belandde ze met de 15e plaats in de middenmoot.

Deze wedstrijd geldt tevens als kwalificatie voor de Grand Prix kür van zondag.

Uitslag

Bron: Horses.nl