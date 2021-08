Hippiade: Achtjarige Fabiënne Raijmakers pakt goud in B-dressuur A/B-pony’s

Met een grote glimlach neemt de achtjarige Fabiënne Raijmakers uit Ommel haar prijzen en de gouden medaille in ontvangst tijdens de prijsuitreiking op Medal Plaza. Ze reed haar pony Ollie naar een prachtig resultaat van 70,44% in de dressuur klasse B cat. A/B powered by HORKA. Sterre Slosser won zilver met Krien's Dion en Levita Smits reed naar brons met Zonnekamp's Imara.

Na afloop van de prijsuitreiking vertelt de kampioene: “Het ging heel goed vandaag en vooral de middendraf deed Ollie heel fijn. Ollie kan wel heel hard gaan, maar gelukkig was hij vandaag in de dressuur een beetje rustig. We springen ook samen en dan gaat hij wel lekker hard. Ik krijg thuis vaak les van mama en mijn instructeur Bert Rutten helpt ook heel goed. Ik had het echt niet verwacht dat ik zou winnen en ik ben daarom ook heel blij.”

Dressuur klasse B cat. AB Powered by Horka:

Fabiënne Raijmakers (Ommel) – Ollie, 70,444% Sterre Slosser (Oirsbeek) – Krien’s Dion, 69,500% Levita Smits (‘s-Hertogenbosch) – Zonnekamp’s Imara, 67,056%

Bron: KNHS / Horses.nl

