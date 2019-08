Ingrid Klimke kwalificeert zich met Bluetooth voor Louisdor-Preis

Ingrid Klimke kan in Frankfurt weer een hotelkamer boeken want ze plaatste zich in Elmlohe voor de finale van de Louisdor-Preis. Ze deed dat met het miljoenenpaard Bluetooth (Bordeaux x Riccione). Ook Kira Wulferding heeft een startbewijs voor de finale bemachtigd met de voormalige Bundeskampioene Soirée d'Amour (San Amour x Latimer). Emma Kanerva debuteerde met de KWPN-hengst Eye Catcher (Vivaldi x Partout) en werd vijfde.

Afgelopen weekend was het druk voor Ingrid Klimke. In Münster wist ze met de hengst Franziskus de Grand Prix en de kür te winnen en reisde heen en weer naar Elmlohe om met Bluetooth OLD zich te plaatsen voor de Louisdor-Preis. Tussendoor had de veelzijdige Duitse amazone nog tijd over om haar eventers te trainen in voorbereiding op het EK in Luhmühlen.

Met de negenjarige zoon van Bordeaux won Klimke de verkorte Grand Prix met 73,44%. Ondanks een fout in de wissels om de pas waar ze er zeventien sprongen in plaats van vijftien. Klimke heeft Bluetooth, die in 2013 door Sergej en Elena Knyaginicheva voor een miljoen euro op de PSI-veiling werd gekocht, sinds vorig jaar mei op stal staan. Sindsdien boekte het duo al aardig wat successen. Zo eindigde het paar in de top drie in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal afgelopen december.

Kira Wulferding en Soirée d’Amour werden tweede met 72,837% en verdienden ook een ticket voor de finale in Frankfurt. De tienjarige dochter van San Amour was als driejarige al kampioen in Warendorf en liep als vijfjarige naar de vijfde plaats op het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Verden. Wulferding plaatse zich in juni ook al voor de Nürnberger Burg-Pokal met de Rheinlandse kampioensmerrie Bonita Springs (Boston x Fidertanz).

De Finse amazone Emma Kanerva debuteerde met de KWPN-hengst Eye Catcher in de kwalificatie voor de Louisdor-Preis en werd vijfde met 69.791%. In maart verkocht Titan Wilaras de zoon van Vivaldi aan Andreas Helgstrand die hem een maand later alweer had doorverkocht aan Kanerva en haar sponsor. Onder Kirsten Brouwer won de hengst twee keer brons op het WK voor jonge dressuurpaarden.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron St.Georg