Duitse hengsten vormen top in VSN Finale

“Zijn rijdbaarheid is echt super, hij wil alles voor je doen. Een droom om op te zitten”, vertelt amazone Dionne Korringa enthousiast over Fascination (Fynch Hatton x Vivaldi x Fürst Romancier). De Fynch Hatton-zoon werd afgelopen zaterdag in Nunspeet gehuldigd als de kampioen van de VSN Trofee dressuur. De in Mecklenburg goedgekeurde hengst van Van Bockxgrave Horses won overtuigend met een 10 van gastruiter Diederik van Silfhout, die samen met zijn vader Alex de jury vormde.

In de voorstelling viel Fascination op met zijn extra balans en schwung waarmee hij door de baan danste. Dat alles werd bevestigd bij het overrijden waarvoor vier paarden in aanmerking kwamen. “Hoe compleet wil je ze hebben?”, vroeg Diederik van Silfhout zich af. “Zo makkelijk te rijden en zo makkelijk in het schakelen. Alles is super simpel bij dit paard en je hoeft er niet veel voor te doen.”

