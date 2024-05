Glamdale WP wint BuCha-kwalificatie Bielefeld-Holtkamp

Glamdale WP (Glamourdale uit de volle zus van Maracaná) heeft op de Holtkämper Dressurtage de Bundeschampionate-kwalificatie voor vijfjarige dressuurpaarden gewonnen. Met Stefanie Ahlert scoorde de hengst een 8,48 gemiddeld.

Glamdale won in 2022 de Westfalen Wappen en liep aan het einde van dat jaar een goede 50-dagentest in Adelheidsdorf (8,62 gemiddeld met een 9,5 voor de karakteronderdelen en een negen voor de Rittigkeit). Dat de hengst een goed karakter heeft, was goed zichtbaar in een video die Hengststation Rüscher-Konermann twee weken geleden deelde. Op het moment dat Ahlert de hengst de AC-lijn opstuurt, galoppeert een losgebroken paard langs de ring. Glamdale houdt het hoofd koel en blijft zich keurig op zijn werk focussen.

Kwalificatie in Bielefeld-Holtkamp

Afgelopen vrijdag maakte Glamdale op de Bundeschampionate-kwalificatie in Bielefeld-Holtkamp opnieuw veel indruk. Hij kreeg het hoogste cijfer (8,8) voor de draf, 8,5-en voor de stap en algemene indruk, een 8,4 voor de galop en een 8,2 voor de Durchlässigkeit. In dezelfde rubriek verdienden nog zes paarden een ticket voor de Bundeschampionate: Brand New (v. Borsalino) met Kira Laura Soddemann, Devon Fynch (v. Delatio) met Ellen Richter, Freddy Q. Deluxe (v. Fürst Romancier) met Sabrina Geßmann, Saint Lavinia (v. Vitalis) met Sina Eilers, Emilio de Vino (v. Emilio Sanchez) met Sophia Schulze Eistrup en Just the Best (v. Jovian) met Carina Scholz.

Zesjarigen

In de kwalificatieproef voor zesjarigen leverde Vitalis de winnaar. Vitally PCH (mv. Don Schufro) scoorde onder Anna Schölermann een 8,6 gemiddeld. Hij kreeg geen cijfers lager dan 8,5. Ook over de acht gemiddeld gingen Kira Laura Soddemann met Fürst Negro GV (v. Fürst Romancier) en Emmy Lou (v. Escolar), Stefan Wolff met Elliot the Dancer (v. Escolar) en Dries van Dyck met Debutant PS OLD (Deparon uit halfzus Total US). Debutant kreeg maar liefst een 9,3 voor de draf. Het gemiddelde (8,3) werd wat gedrukt door een 7,4 voor de stap en een 7,8 voor de Durchlässigkeit.

Bron: Horses.nl