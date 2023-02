Oliver R Tambo SV swingt naar VSN Trofee

“Die nemen we het liefste mee naar huis”, vertelt jurylid Sönke Rothenberger enthousiast over Oliver R Tambo SV ( Just Wimphof x Spielberg), de kersverse winnaar van de VSN-Trofee Dressuur die vandaag verreden werd in Kootwijkerbroek. Hij prees vooral de rijdbaarheid, schakelvermogen en kwaliteit van de sterruin van amazone Mercedes Verweij. “Hij heeft de meeste aanleg.”