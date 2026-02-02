So Nice wint VWF Prinsenstad Dressuur 2026

Savannah Pieters
So Nice wint VWF Prinsenstad Dressuur 2026 featured image
Franka Loos met So Nice. Foto: Kathleen van Winden Equestrian Photography
Door Savannah Pieters

De So Perfect-zoon So Nice is afgelopen zondag gehuld als winnaar van de VWF Prinsenstad Dressuur 2026. De imponerende hengst liep onder het zadel van Franka Loos met onder meer een 9,5 voor de galop, elasticiteit en algemene indruk naar een totaal van 126,2 punten. Sinatra TC (Lord Europe x Westpoint) eindigde met Annika Roodhart als tweede. Derde werd Dalma Fyntra Ballante (Fynch Hatton x Secret). Daarmee werd het podium volledig gevuld door nakomelingen van (voormalig) Helgstrand-hengsten.


