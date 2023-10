Svalegårds Hot Driver wint Deense Pavo Cup voor vierjarigen

Niet de door Stal 104 gefokte KWPN-premiehengst Opoque (All at Once x Davino V.O.D.), maar Svålegards Hot Driver (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Hotline) werd vandaag als winnaar van de Deense Pavo Cup voor vierjarigen gehuldigd. Onder het zadel van Carina Cassøe Krüth liep de DWB-hengst met tienen voor de stap en rijdbaarheid naar de winnende score van 95,6%. Opoque, dit jaar winnaar van de vierjarigen-rubriek op het WK Jonge Dressuurparden, kwam met 89% tot de vijfde plaats.

Svålegards Hot Driver won in 2022 de Deense verrichtingstest en kwam dit voorjaar bij Cassøe Krüth op stal. Zij bereidde de hengst voor op de DWB Hengstenkeuring en dat deed ze met succes; hij werd daar kampioen van de vier jaar en oudere dressuurhengsten. Daarna keerde hij vanwege zijn dekverplichtingen terug naar Katrinelund en sinds september is hij weer in opleiding bij Cassøe Krüth. In de Deense Pavo Cup-finale scoorde hij alleen voor de galop een cijfer onder de negen (8,8), verder kreeg hij een 9,5 voor de draf en aanleg en twee tienen voor stap en rijdbaarheid.

Top vijf

Op twee en drie twee Helgstrand-paarden. Anne-Mette Strandby Hansen reed Feinsten (Franklin x Rock Forever NRW) naar de reservetitel met 91%. Eric Guardia Martinez stuurde One To Remember (Secret x Vivaldi), die nog in mede-eigendom van Nico Witte is, naar dezelfde score, maar werd op basis van een minder hoog cijfer voor de rijdbaarheid (9,5 vs. negen) op drie geplaatst. Cathrine Dufour en Farringhton (Fürst Samarant x Rheinklang) werden vierde, op vijf Opoque onder Mette Sejbjerg Jensen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl