Jorinde Verwimp’s LT-paard Kastar Hof ter Zeedycke d’12 naar Amerika

Jorinde Verwimp heeft haar Lichte Tour-paard Kastar Hof ter Zeedycke d'12 naar Amerika verkocht meldt Eurodressage op haar website. De negenjarige zoon van Game Boy zal onder het zadel komen van de Grand Prix amazone Eliane Cordia-van Reesema. Op Facebook schrijft Verwimp: "Hij is een van de liefste en meest werkwillige paarden die ik heb getraind. Bedankt voor de geweldige tijd."

Als vijfjarige werd Kastar, op stal ‘Taki’ genoemd, door eigenaar Ludo Philippaerts bij Jorinde Verwimp in training gebracht. De bedoeling was dat de zoon van Game Boy verder zou gaan onder Veronique Philippaerts-Engelen, de vrouw van de voormalige Belgische Olympische springruiter.

Kür winst met 77.625%

In 2017 debuteerde Verwimp internationaal met Taki. Eerst in een aantal rubrieken voor zevenjarige dressuurpaarden, en in november van dat jaar in de Lichte Tour. Dit jaar waren er al weer enkel top vijf klasseringen op de CDI’s in Lier en Sint-Truiden. Op de laatste wedstrijd won Verwimp de kür met 77.625%.

Via Tristan Tucker

Via Tristan Tucker verhuist Taki naar de stallen van Eliane Cordia-van Reesema. Twee weken geleden had de Amerikaanse Grand Prix-amazone het paard uitgeprobeerd en had meteen de klik, aldus Eurodressage. Cordia heeft op dit moment twee KWPN’ers in de Lichte Tour lopen, Fellow (v. Amazing Star) en Flynn (v. Wynton).

Bron Eurodressage