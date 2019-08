Kim Noordijk kampioene M1, Skylar Bos naar L2-titel

De klasse M1 dressuur op de Hippiade was voor Kim Noordijk met D’Joep (v. Desperado), na twee uitstekende proeven die werden beloond met ruim 73 procent. In het L2 ging de kampioenstitel naar Skylar Bos met Hennalena N Forêt (v. Negro).

De uitslag in de klasse M1 lag zeer dicht bij elkaar, maar uiteindelijk was het Kim Noordijk die met de dekhengst D’Joep de titel veroverde. Vorig jaar werd de amazone nog gehuldigd als L1-kampioene.

Noordijk vertelt enthousiast: “Ik vind het echt super gaaf om hier weer te mogen winnen. Alles viel op zijn plek vandaag. Onze eerste proef was nog niet helemaal foutloos, maar dat hebben we in de finaleproef goed hersteld. Het is alsof D’Joep wist dat er nog een schepje bovenop moest. Hij heeft echt een super karakter. Ik wist dat hij het in zich had, maar het moet toch nog maar gebeuren, zeker in zo’n sterk deelnemersveld. We beleven al een sterk seizoen dit jaar samen en ik denk zeker dat hij een belofte is voor de toekomst. Zolang ik D’Joep mag blijven rijden van de eigenaar Jurgen van der Meijden blijf ik hem uitbrengen op wedstrijden en hoop zo door te kunnen stromen naar de hogere klassen.”

‘Ze was heel angstig’

In de klasse L2 ging de hoogste eer naar Skylar Bos met Hennalena N Forêt. De U25-amazone had niet verwacht hier vandaag te winnen, maar natuurlijk wel gehoopt. Ze vertelt: “Hennalena N Forêt staat al sinds ze veulen was bij ons op stal en ik heb haar zelf zadelmak gemaakt. Ze is eigenlijk altijd heel angstig geweest en daarom hebben we eerst een aantal veulens met haar gefokt”.

“Gelukkig gaat het nu veel beter, hoewel ze nog wel steeds wat bang kan zijn. Daarom leek het me goed voor haar ervaring om dit kampioenschap mee te rijden. Ik heb vandaag maar kort losgereden en ben bijna direct de ring ingereden waardoor ze fijn ontspannen bleef. Ze heeft absoluut een gouden karakter en dat heeft ze vandaag weer goed laten zien. Ik ben echt heel blij met deze overwinning. Ik wil haar nu richting het Z gaan trainen, dat kan prima aangezien ze nu al zeven jaar is. Daarna hoop ik met haar door te kunnen stromen richting de Young Riders.”

Dressuur klasse M1 – 2e proef Horka Prijs

1. Kim Noordijk (Biesboschruiters, Werkendam) – D’Joep, 73,111%

2. Kimberly Pap (Nunspeetse Ruiterclub, Nunspeet) – Turfhorst Jersey, 73,000%

3. Dirk- Jan v.d. Water (Ons Genoegen, Beesd) – Jack Black WW, 72,389%

Uitslag Dressuur klasse L2 – 2e proef Eurostar prijs

1. Skylar Bos (Assendelft) – Hennalena N Forêt, 70,611%

2. Kimberly Pap (Nunspeetse Ruiterclub, Nunspeet) – Just A Dream, 70,500%

3. Emma van den Hooven (Prinsenhofruiters, Leidschendam) – Severo, 68,611%

Alle uitslagen

Bron: KNHS