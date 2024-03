Slotdag KNHS Indoorkampioenschappen 2024: Borgers, Muijres, Kooremans, Schröder en Schreinemachers tot kampioen gehuldigd

Vandaag was het de slotdag van de KNHS Indoorkampioenschappen 2024, waar het de beurt was aan de pony's in de klasse 1.10m cat. D/E, 1.20m cat. D/E en 1.30m cat. D/E en de paarden in de klasse 1.00m en 1.10m. Tot kampioen werden Lotte Borgers, Joelle Muijres, Lieselot Kooremans, Lisa Schröder en Anthony Schreinemachers gekroond.

De slotdag ging van start gegaan met de klasse D/E 1.10m, waar Lotte Borgers het kampioenslint kreeg omgehangen.

1. Lotte Borgers, Daisy, KNHS Regio Gelderland, 27.33 seconden

2. Isabelle Post, First, KNHS Regio Zuid-Holland, 27.83 seconden

3. Katelijne Philipsen, Orchid’s Paloma, KNHS Regio Limburg, 28.95 seconden

Muijres en Kooremans als enigste foutloos aan kop

De tweede klasse van de dag, de D/E 1.20m, werd gewonnen door Joelle Muijres. Zij bleef als enige foutloos in de barrage en kroonde haarzelf tot kampioen.

1. Joelle Muijres, Zenzi Girl, KNHS Regio Noord-Brabant, 37.48 seconden

2. Amy Tan, Geena Lisa, KNHS Regio Zeeland, 27.51 seconden (8 strafpunten)

3. Eliza Titulaer, Machnus D’Hyrencourt Z, KNHS Regio Limburg, 29.70 seconden (8 strafpunten)

De klasse D/E 1.30m werd gewonnen door Lieselot Kooremans, die als enigste foutloos bleef in beide manches.

1. Lieselot Kooremans, Vertige de Belebat, KNHS regio Noord-Brabant, 62.26 seconden

2. Guusje Gaasbeek, Emilinda, KNHS Regio Zuid-Holland, 65.64 seconden (4 strafpunten)

3. Sieuwke Höften, Make my day, KNHS Regio Overijssel, 66.06 (4 strafpunten)

Lieselot Kooremans met Vertige de Beleba. Foto: Melanie Brevink-van Dijk/Horses.nl

Paarden 1.00m en 1.10m

Lisa Schröder en Honey Duc T&L Z wonnen overtuigend de klasse 1.00m. Met een prachtige score van 90 in de rijstijlrubriek en een foutloze ronde wisten zij het kampioenschap op hun naam te schrijven.

1. Lisa Schröder, Honey Duc T&L Z, KNHS Regio Overijssel, rijstijlrubriek 90 en een tijd van 39.22.

2. Anouk Looijen, Nilana L, KNHS Regio Limburg, rijstijlrubriek 87 en een tijd van 40.74.

3. Linde Bulthuis, Odanaminka, KNHS Regio Friesland, rijstijlrubriek 86 en een tijd van 41.62

De laatste kampioen van de Indoorkampioenschappen 2024 was Anthony Schreinemachers. In een spannende barrage wist hij met Hermès-blue foutloos te blijven in een razendsnelle tijd van 30.33 seconden.

1. Anthony Schreinemachers, Hermès-blue, KNHS Regio Limburg, 30.33 seconden

2. Margot Tibbe, Corinda van de Reesthoeve, KNHS Regio Groningen, 31.31 seconden

3. Nienke Veldhof, Likina Field, KNHS Regio Overijssel, 32.48 seconden

Happy Athlete Prijs

In de klasse D/E 1.10m ging de Happy Athlete prijs naar Lois Wilschut met haar paard Orchid’s Ysabella. In deze categorie mochten ze ook samen de zevende plaats op hun naam schrijven. Mauri Slagman en Robin Hood wonnen de Happy Athlete prijs in de klasse D/E 1.20m. Nina Houtzager en Jumper waren de trotse winnaars van de Happy Athlete prijs in klasse D/E 1.30m.

Bron: KNHS