Lord Europe loopt onder Leonie Richter naar finale Nürnberger Burg Pokal

In Görlitz is zondag weer een kwalificatie voor de Nürnberger Burg Pokal verreden. Het ticket voor de finale van deze jonge dressuurpaarden competitie ging naar de zevenjarige Helgstrand / Van Uytert - hengst Lord Europe (v. Lord Leatherdale). Onder het zadel van Leonie Richter liep de zwarte naar bijna 78% voor zijn PSG-proef.

Helen Langehanenberg en de achtjarige DSP Danny Cool (v. Danciano) werden tweede met een dikke 77% score. Diamante Negro (v. Delorean) was onder Juliane Brunkhorst derde.

8 ton

Lord Europe werd in 2018 premiehengst op de hengstenkeuring van Hannover en kwam daar voor 800.000 euro in bezit van Andreas Helstrand en Paul Schockemöhle en mede-eigenaar Joop van Uytert. Leonie Richter bracht de hengst dit voorjaar voor het eerst uit in de internationale Lichte Tour.

Uitslag

