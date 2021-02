Nederlandse combinaties voor Indoor Brabant bekend

Bondscoaches Rob Ehrens en Alex van Silfhout hebben bekendgemaakt wie over drie weken deelnemen aan The Dutch Masters Indoor Brabant. Het topsportevenement in de Brabanthallen in Den Bosch zal dit jaar zonder publiek worden verreden. De internationale wedstrijden, waaronder de FEI Wereldbeker dressuur en de Rolex Grand Prix springen, zijn op verschillende kanalen via livestreams te volgen.

Indoor Brabant vindt plaats van 12 tot en met 14 maart. Voor de Nederlandse dressuurcombinaties is het de eerste internationale wedstrijd in eigen land sinds maanden. Voor bondscoach Alex van Silfhout zijn de Grand Prix op vrijdag en de FEI Wereldbekerwedstrijd op zaterdagmiddag belangrijke meetpunten op weg naar de Olympische Spelen van Tokio.

Zweistra en Van Baalen ook mee

“Ik mag vijf combinaties inschrijven. Het liefst had ik er meer gehad, maar onder deze omstandigheden is het niet anders. Het was moeilijk om een keuze te maken, ik heb er best wel even over gedaan. Ik heb gekozen voor de top drie van het NK in september met Edward Gal, Hans Peter Minderhoud en Emmelie Scholtens. Thamar Zweistra heeft al deelgenomen aan wereldbekerwedstrijden afgelopen maanden en Marlies van Baalen heeft vorige week in Tolbert bij de Kaderwedstrijd opvallend gepresteerd met Go Legend. Dat zijn de vijf die in Den Bosch aan de start komen.”

Negen springruiters

Voor de internationale springruiters zijn er tijdens het evenement zeven rubrieken uitgeschreven. Daarvan is de hoog gedoteerde vijfsterren Rolex Grand Prix op 1.60m niveau op zondagmiddag de belangrijkste. Bondscoach Rob Ehrens heeft negen ruiters van TeamNL ingeschreven. Naast regerend Nederlands kampioen Marc Houtzager zijn dat Bart Bles, Willem Greve, Eric en Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling, die allen lid zijn van het Olympisch Kader. Verder krijgen Jeroen Dubbeldam, Harrie Smolders en Leopold van Asten de kans zich weer op het allerhoogste niveau te meten met hun concurrenten.

Geen publiek

The Dutch Masters Indoor Brabant Horse Show vindt dit jaar plaats zonder publiek. Alle wedstrijden zullen online te zien zijn, maar het is nog niet duidelijk waar precies. Hierover is de organisatie nog in overleg met verschillende partijen. De NOS heeft toegezegd dat de FEI Wereldbekerwedstrijd dressuur en de Rolex Grand Prix uitgezonden worden. Of dat online of rechtstreeks op televisie, zal later bekend worden.

Dressuur

Edward Gal, GLOCK’s Toto jr N.O.P. (v.Totilas)

Emmelie Scholtens, Desperado N.O.P. (v.Vivaldi)

Hans Peter Minderhoud, GLOCK’s Dream Boy N.O.P. (v.Vivaldi)

Marlies van Baalen, Go Legend (v.Totilas)

Thamar Zweistra, Hexagon’s Double Dutch (v.Johnson)

Springen

Leopold van Asten

Bart Bles

Jeroen Dubbeldam

Marc Houtzager

Willem Greve

Harrie Smolders

Eric van der Vleuten

Maikel van der Vleuten

Jur Vrieling

Programma

The Dutch Masters Indoor Brabant Horse Show

Vrijdag 12 maart

10.00 FEI Dressage World Cup™ Grand Prix

14.00 Springen Internationaal, Twee Fasen Speciaal, 1m40

16.30 Springen Internationaal, op tijd, 1m45

19.00 Springen Internationaal met barrage, 1m55

Zaterdag 13 maart

13.00 FEI Dressage World Cup™ Freestyle to Music

17.00 Springen Internationaal, op tijd, 1m45

19.30 Springen Internationaal met barrage, 1m55

Zondag 14 maart

10.00 Springen Internationaal, progressief, 1m45

14.00 Rolex Grand Prix springen Internationaal met barrage, 1m60

Bron: KNHS / Horses.nl