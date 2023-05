NK Junioren: Lara van Nek op goudkoers

Lara van Nek won al meerdere NK-medailles maar nog niet met Jatilinda (All at Once x Negro). Met deze door haar moeder Willeke Bos gefokte merrie ligt Van Nek nu op goudkoers. Met een score van 71,162% won het duo vandaag het eerste onderdeel van het Nederlands kampioenschap junioren.

Lara van Nek, die bezig is aan haar laatste jaar bij de junioren, bracht ook haar meervoudig EK-paard en Nederlands juniorenkampioen van 2022 Fariska (v. Vivaldi) en Jappeloup (v. All at Once) uit in dit eerste onderdeel van het NK. Haar beste resultaat zette ze neer met Jatilinda.

Over de 70

Van Nek was de enige die over de 71% heen ging, drie combinaties passeerden de 70%-grens. De beste van dit drietal was Anique Frans met Jack Sparrow (v. Everdale). Zij werden tweede met 70,303%. Daar deden Yasmin Westerink en Dibert L (v. Vivaldi) weinig voor onder. Het duo, dat ook internationaal succesvol is, werd nu derde met 70,252%.

Spannende strijd

Met 70,101% en de vierde plaats doet ook de nieuwe combinatie Ilse de Wilde met Excellentie (v. Don Schufro) mee om de medailles. En dat geldt eigenlijk voor alle acht combinaties die door mogen naar de kür. De verschillen zijn klein en de volledige groep die morgen kür mag rijden scoorde boven de 68%.

Uitslag

Bron: Horses.nl