Opnieuw wijziging in Amerikaans dressuurteam voor WK: Davis vervangt Vaughn

Petra Trommelen Door

Het Amerikaanse dressuurteam voor de FEI Wereldkampioenschappen in Aken (11 tot en met 16 augustus) heeft opnieuw een wijziging moeten doorvoeren. Genay Vaughn heeft zich met de KWPN-ruin Gino (Bretton Woods x Haarlem) teruggetrokken uit het team. Haar plaats wordt ingenomen door Meagan Davis, die een combinatie vormt met de dertienjarige Oldenburg-ruin Toronto Lightfoot (Totilas x Onassis).