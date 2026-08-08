Opnieuw wijziging in Amerikaans dressuurteam voor WK: Davis vervangt Vaughn

Het Amerikaanse dressuurteam voor de FEI Wereldkampioenschappen in Aken (11 tot en met 16 augustus) heeft opnieuw een wijziging moeten doorvoeren. Genay Vaughn heeft zich met de KWPN-ruin Gino (Bretton Woods x Haarlem) teruggetrokken uit het team. Haar plaats wordt ingenomen door Meagan Davis, die een combinatie vormt met de dertienjarige Oldenburg-ruin Toronto Lightfoot (Totilas x Onassis).
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Tweede wijziging
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dressuur WK het nu bestaat voor Het Amerikaanse uit: team
- met Hawtins Amour San I) San Ashley Holzer Floriana (v.
- Charmeur), Kasey WP (v. door Perry-Glass gefokt W.L.M. en Heartbeat Velmaat NL
- Beijer, door fam. met Fleau Beneden-Leeuwen NL Simonson gefokt Baian (v. de Jazz), Christian
- Lightfoot (v. Meagan Davis en Toronto Totilas)
ook: Lees
https://www.horses.nl/evenementen/wereldkampioenschappen/aken-2026/aken-2026-dressuur/wijziging-in-amerikaans-dressuurteam-wk-aken-perry-glass-vervangt-laplaca/
Bron: Horses.nl/ USEF
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