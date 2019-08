Philipp Hess zet volgorde bij vierjarige Pavo-paarden op z’n kop

Niet de gedoodverfde favoriet Kjento, maar Keano RS2 werd zojuist gehuldigd tot winnaar van de Pavo Cup voor vierjarige dressuurpaarden. De KWPN-goedgekeurde Negro-zoon Kjento ging met een punt voorsprong de laatste ronde in, maar door het overrijden kwam Keano RS2 (v. Governor) dan toch nog voorbij. Ook King's Pleasure (v. Dark Pleasure) kwam door toedoen van gastruiter Philipp Hess nog langszij, waardoor Kjento zelfs met brons genoegen moest nemen.

Voor de toeschouwer waren de verschillen bij het overrijden niet groot. En ook rijdend jurylid Philipp maakte in zijn commentaar weinig verschil tussen de drie toppers van de K-jaargang.

‘Zeer veel aanleg’

“Ik heb drie heel goede paarden met zeer veel aanleg voor de sport gereden”, zei Philipp Hess na afloop. Maar zijn ‘rittigkeitsfavoriet’ was duidelijk Keano RS2. “Een paard met heel veel potentieel. De aanleuning was in het begin nog een dingetje. Maar dat werd steeds beter en ik kon ‘m op het laatst zelfs heel mooi de hoeken in rijden”, aldus Hess.

9.5 voor Kjento

Het cijfer voor ‘Rittigkeit’ voor Keano RS2 was 9.5, terwijl hij King’s Pleasure met 9.0 op de tweede plaats zette en Kjento met 8.8 naar de derde plek verwees. De totalen kwamen uit op 268 voor winnaar Keano RS2, 262.6 voor nummer twee King’s Pleasure en 261.6 voor nummer drie Kjento.

Op de vierde plaats eindigde Kevin Costner Texel (Negro x Jazz) met amazone Emmelie Scholtens, vijfde werd Kendale (Everdale x Special D) met amazone Nora van Houtem.

