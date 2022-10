Sarah Tubman pakt wereldbekerpunten in de Noord-Amerikaanse liga

Op het gloednieuwe TerraNova Equestrian Center in Myakka City verzamelde Sarah Tubman 20 wereldbekerpunten met haar Vivaldi-zoon First Apple. Ze won gisteravond de kür op muziek met 77.945%. De dag ervoor had de Amerikaanse ook al de Grand Prix gewonnen. De wereldbekerwedstrijd in Florida in de tweede kwalificatie voor de finale die volgend jaar april in Omaha wordt gehouden.