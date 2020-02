Subtop Sonnega: hoogste score voor Margriet Koopmans en Ide K.W.

Margriet Koopmans-Wiersma en Ide K.W. (Maurits 437) haalde de hoogste score tijdens de subtopwedstrijd in Sonnega op zaterdagavond 22 februari. In de kür op muziek in de ZZ-Zwaar lieten ze 69,813% noteren.

Tijdens de finale van de Horses2fly KFPS Sportcompetitie werd in de avonduren nog een subtopwedstrijd gereden met alleen Friese paarden. In de ZZ-Zwaar haalden Koopmans-Wiersma en Ide 64,714% binnen, een tweede plaats. De koppositie was voor Harmina Holwerda die met MGPNGP Mario fan Bokkum (Jasper 366) 64,786% kreeg van de jury.

Twee keer Marsja en twee keer Britt

In de Lichte Tour was het twee keer Marsja Dijkman die de koppositie opeiste. Met MGPNGP Geke fan ‘e Beijemastate (Beart 411) haalde ze 65,294% in haar PSG proef en in de kür op muziek haalde maar liefst 69,125%. Ook Britt Muis maakte een dubbelslag. Met It’s Britt’s Hebbe (Olgert 445) wist ze de Zware Tour te winnen met 63,013%. Bij de kür deden ze er nog een schepje bovenop: Hebbe danste naar 64,688%.

Bron: Phryso