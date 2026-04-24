Adelinde Cornelissen en Luqiedo imponeren met bijna 73% bij Grand Prix-debuut

Savannah Pieters
Na de verkoop van Fleau de Baian naar de Verenigde Staten in 2023 ontbrak het Adelinde Cornelissen enige tijd aan een paard op het hoogste niveau. Daar is inmiddels verandering in gekomen. Op de Subtopwedstrijd in Lievelde debuteerde de amazone met Luqiedo (Aqiedo x Stedinger) in de Grand Prix. Met 72,717% en een overtuigende overwinning kon dat nauwelijks beter verlopen.

