Chiel van Bedaf grootverdiener in Maasdijk

Het was voor Chiel van Bedaf een succesvolle dag op de Subtopwedstrijd in Maasdijk. De zestienjarige ruiter won met Floris (Ampère x Florencio I) beide ZZ-Zwaar-proeven en kwam in de tweede proef zelfs tot een topscore van 71,14%. In de Prix St. Georges stuurde hij zijn andere paard Fernando (Tango x Loutano) met bijna 68% naar de tweede plaats.

“Beide paarden gingen heel erg goed en deden goed hun best”, vertelt de jonge ruiter enthousiast. “Het was voor Floris de eerste keer in het ZZ-Zwaar. Vorig jaar heb ik hem in het ZZ-Licht gestart en daarna heb ik me gefocust op het selectietraject voor het Europees kampioenschap, waarvoor ik uiteindelijk als reserve werd aangewezen. Daarna ben ik verder gaan trainen voor de volgende klasse, ik hou er wel van om voor een nieuwe uitdaging te staan.”

Overstap geen probleem

Van Bedaf vond de overstap niet lastig. “In principe is het enige verschil met het ZZ-Licht de serie in de proef. Floris springt de series zo ongeveer met twee vingers in z’n neus, dus dat vormt geen probleem. In de eerste proef liep ik vandaag nog tegen wat stordigheidsfoutjes aan, maar de tweede proef ging echt heel fijn en dat zag je ook terug in de score.”

Talentvol paard

De negenjarige Ampère-zoon staat al een aantal jaren bij de familie van Bedaf op stal. “Hij is hier destijds gekomen voor het zadelmak maken. Daarna is hij een tijdje teruggegaan naar de fokker, maar al snel stond hij weer bij ons op stal. Het is een paard met heel veel talent en zodoende is mijn vader hem gaan opleiden. Sinds een paar jaar rijd ik hem. Met fokker hebben we overigens nog altijd goed contact en hij komt ook nog vaak kijken.”

Stap verder

In de Lichte Tour had Van Bedaf geen ideale voorbereiding met Fernando. “Ik had vrij kort losgereden, maar dat maakte gelukkig niet zoveel uit. Nu ik mijn winstpunt in de Prix St. Georges heb, kan ik ook weer een stap verder. Fernando is een paard met heel veel talent, vooral voor het hogere werk. Hij springt de series bijvoorbeeld heel gemakkelijk. Thuis zijn we ook al bezig met het Grand Prix-werk, dat pakt hij goed op.”

25 op rij

Hoewel Van Bedaf beide paarden even leuk vindt om te rijden, benadrukt hij dat ze wel heel verschillend zijn. “Floris heeft een heel fijn karakter en doet altijd onwijs z’n best voor je. Fernando is iets speelser, maar is heel getalenteerd en het is altijd leuk om hem te rijden. Laatst was ik thuis wat met de eners aan het spelen en hij sprong er zo 25 op rij”, vertelt hij lachend.

Focus op de sport

Van Bedaf kreeg de liefde voor de paardensport met de paplepel ingegoten en wil, net zoals zijn vader Hans deed, graag Grand Prix rijden. “Ik ga naar het Johan Cruijff-college, zodat ik me volop op de sport kan richten. Naast Floris en Fernando heb ik nog een achtjarige in het ZZ-Licht – die ook voor het Nederlands kampioenschap is geselecteerd – en sinds deze week heb ik een vierjarige Dark Pleasure x Flemmingh te rijden. Ik hoef me dus niet te vervelen!”

Van Schaik dubbel in de prijzen

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar ging de tweede prijs naar Miranda Pakvis en Fabene (v. Tango). De amazone realiseerde een score van 66,14% en bleef daarmee een net geen drie procent voor op Rozemarijn van Schaik en RVS Celebrate (v. Tolando). In de tweede proef deed Van Schaik wederom goede zaken. Hier behaalde ze een score van 65,21% en mocht daarmee de tweede prijs in ontvangst nemen. De top drie werd hier compleet gemaakt door young riders-amazone Sophie Marchandeau en Fellow Rules (v. Sandreo).

Van Ommen wint

In de gecombineerde Prix St. Georges/Intermédiaire I was Philip van Ommen de enige die weerstand kon bieden aan de topvorm van Chiel van Bedaf. Van Ommen stuurde Double D (v. Lord Leatherdale) naar 68,09%, genoeg voor de overwinning. Van Bedaf kwam hier uit op 67,06%. De derde prijs in deze rubriek ging naar Vivienne Bos. Met Baronijke (v. Vivaldo) behaalde ze 66,99% voor haar Inter I.

Statistieken

In de eerste proef van het ZZ-Zwaar kwamen zes van de twaalf deelnemers met een voldoende score de ring uit, in de tweede proef lag die verhouding op zes van de negen. Zeven van de twaalf Lichte Tour-combinaties konden huiswaarts keren met een winstpunt. In het ZZ-Zwaar kwam de gemiddelde score uit op 61,37%, in de Lichte Tour was dat 61,42%.

Bron: Horses.nl